Россия в декабре 2022 года вложила свыше $600 млн в госбумаги США

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре прошлого года составил $629 млн.

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре прошлого года составил $629 млн.

Как передает Report , это следует из документов Минфина США.

В ноябре указанный показатель равнялся $2,092 млрд, в октябре - $2,034 млрд, в сентябре - $2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта. В феврале объем вложений РФ в госбумаги США составлял $3,753 млрд.

В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $104 млн (в ноябре - $80 млн), на краткосрочные - $525 млн (в ноябре - $2,012 млрд).

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в декабре осталась Япония (около $1,07 трлн). Второе место с $867,1 млрд занял Китай, на третьем оказалась Великобритания с $654,5 млрд.