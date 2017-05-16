Россия увеличила инвестиции в гособлигации США

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Россия увеличила в марте инвестиции в гособлигации США на 13,5 млрд долларов или 15,6% - до 99,8 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Россия сейчас занимает 15-е место среди государств-держателей по объему портфеля американских госбумаг. На первом месте по-прежнему Япония, чей портфель составляет 1 трлн 118 млрд долларов, за ней с небольшим отрывом следует Китай, в портфеле которого долг США на 1 трлн 87 млрд долларов.