Россия увеличила инвестиции в гособлигации США на 210 миллионов долларов

© Report https://report.az/storage/news/0cfc9251d119140682e8ff0f59525d10/4818ebaa-4fe3-40fa-a4c2-bf5e25bb6fff_292.jpg

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В октябре 2018 года сумма российских вложений в гособлигации США выросла на $210 млн, до $14,629 млрд.

Как передает Report, это следует из данных минфина США.

Российские вложения в долгосрочные казначейские бумаги США составили $3,240 млрд, в краткосрочные — $11,389 млрд.

Лидером среди инвесторов продолжает оставаться Китай. Однако его инвестиции четвертый месяц подряд снижаются. В октябре они достигли $1138,9 трлн, что на $12,5 млн меньше, чем месяцем ранее. На втором месте — Япония с $1,018 трлн, на третьем — Бразилия с $313 млрд. В топ-5 также входят Ирландия ($287 млрд) и Великобритания ($263 млрд).