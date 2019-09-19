Госдума России приняла закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на все подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, акцизы на тихие вина в РФ увеличиваются с 18 до 31 рубля за литр в 2020 году, до 32 рублей в 2021 году, до 33 рублей – в 2022 году, на игристые вина - с 36 до 40, 42 и 43 рублей соответственно. Причем уравниваются ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее. При этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше% унифицируются. Они вырастут срублей за литр вгоду дорублей вгоду. Акцизы на алкогольную продукцию крепостью до% вырастут срублей за литр вгоду дорубля вгоду, сидр, пуаре, медовуху и пиво крепостью свыше% до% - сдорублей, пиво крепостью свыше% - сдорублей.Закон относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, виноматериалов, виноградного сусла и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла, многоразовые электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла ставка акциза будет увеличиваться срубля за литр вгоду дорублей вгоду, а для винограда сдорублей за тонну. Акциз на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне акциза на игристые вина и вырастет срублей за литр вгоду дорублей вгоду