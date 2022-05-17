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Россия установила новые пороги на переводы денег за рубеж

Россия установила новые пороги на переводы денег за рубеж Россия установила новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц.
Финансы
17 мая 2022 г. 09:31
Россия установила новые пороги на переводы денег за рубеж

Россия установила новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального банка России.

Так, в течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета.

До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

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