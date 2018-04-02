Россия упростит законопроекты о регулировании криптовалют

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Власти России собираются сократить и упростить существующие законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

"Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать", - сказал Шувалов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты не обеспечивают защиты прав инвесторов.