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    Россия упростит законопроекты о регулировании криптовалют

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Власти России собираются сократить и упростить существующие законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов.

    "Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать", - сказал Шувалов.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что криптовалюты не обеспечивают защиты прав инвесторов.

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