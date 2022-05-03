Россия смогла избежать дефолта по евробондам в последний день

Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта.

Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , перевод на сумму 650 миллионов долларов США "запутался в широкомасштабных санкциях", но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения.

Агентство подчеркивает, что крупные международные клиринговые палаты получили и обработали платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

При этом, несмотря на текущую ситуацию РФ "может столкнуться с более серьезными препятствиями в течение нескольких недель", поскольку 25 мая истекает действие генеральной лицензии OFAC США, которая позволяет получать выплаты от Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ, утверждает в публикации.