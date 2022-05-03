Россия смогла избежать дефолта по евробондам в последний день

Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта.
Как передает Report со ссылкой на агентство
Агентство подчеркивает, что крупные международные клиринговые палаты получили и обработали платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
При этом, несмотря на текущую ситуацию РФ "может столкнуться с более серьезными препятствиями в течение нескольких недель", поскольку 25 мая истекает действие генеральной лицензии OFAC США, которая позволяет получать выплаты от Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ, утверждает в публикации.