Россия считает Китай самой большой проблемой для мировой экономики

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Экономика Китая является серьезным внешним риском для российской и в целом мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.

По ее словам, китайская экономика долгое время была ведущей силой мирового роста, однако изменения в динамике ВВП КНР являются серьезным внешним фактором влияния в целом на мировую экономику и на экономику РФ: "Это влияет и на цены на нефть, на сырьевые товары".

При этом глава ЦБ отметила, что в Китае меняется сама структура экономики, она становится более ориентированной на сервисные сектора, на потребление: "А это скорей всего менее ресурсоемкие сектора, которые будут потреблять меньше тех же ресурсов, которые мы поставляем на мировой рынок".

По ее словам, реакция рынков на происходящее в Китае является очень важным фактором. "Мы видим, как нервно они реагируют, поэтому пока не будут видны окончательные горизонты трансформации китайской экономики, постепенного ее замедления, а пока китайским властям удается очень плавно управлять тем, что происходить в Китае. Пока рынки не успокоятся, конечно Китай будет в фокусе внимания и монетарных властей, и участников финансовых рынков. Этот фактор, который мы должны учитывать", - подчеркнула Э.Набиуллина.