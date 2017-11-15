Россия реструктуризовала долг Венесуэлы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Представители правительств Венесуэлы и России подписали в Москве соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, это следует из сообщения министерства финансов России.

В документе подчеркивается, что общий размер долга Венесуэлы составляет 3,15 млрд. По условиям соглашения, Каракас сможет постепенно возвращать эту сумму в течение десяти лет, при этом в течение первых шести лет объем платежей будет минимальным.

"Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов", - говорится в сообщении.

В марте 2016 года Венесуэла уже пропустила платеж по полученному от России кредиту, после чего ей была предоставлена отсрочка: выплату 530 млн долларов отложили до 2019–2021 годов. Однако весной 2017 года страна просрочила очередной платеж, не вернув российской стороне примерно 362 млн долларов.