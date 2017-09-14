Россия потеряла за три года санкций 55 млрд долларов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Российская экономика с 2014 года, когда после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введение санкций, потеряла вследствие их воздействия 55 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом говорится в докладе ООН, детали которого приводит испанское агентство EFE.

В докладе отмечается, что санкции в отношении России стоят странам, которые их ввели, по 3,2 млрд долларов ежемесячно, а основное бремя потерь ложится на страны ЕС. Спецдокладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.

"Я рекомендую сделать это незамедлительно", - заявил он в докладе. По мнению Джазаири, ограничительные меры необходимо начать постепенно снимать, при этом, прежде всего, отменять те санкции, которые затрагивают население.