Россия определила минимально выгодную цену на нефть

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Российские власти считают стоимость барреля нефти в 45-50 долларов приемлемой для достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на РБК, если цены поднимутся выше этого уровня, может начаться восстановление добычи сланцевой нефти.

Соглашение о заморозке добычи, как ожидается, ускорит достижение баланса примерно на полгода. Россия не собирается сдерживать новые нефтяные проекты в рамках сделки с другими крупнейшими экспортерами и может использовать "другие методы" для регулирования добычи. Кроме того, отмечается, что соглашение, которое будет обсуждаться в Дохе, коснется только заморозки добычи нефти, но не ее экспорта.

Официальный представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фузайа заявила агентству Bloomberg 5 апреля, что участники встречи в Дохе могут заключить соглашение даже в случае отказа Ирана от заморозки добычи. По ее словам, из-за низких цен у экспортеров нефти "нет иного выбора". При этом она не исключила, что страны договорятся заморозить добычу на февральском, а не январском уровне.

Отметим, что, по предварительный данным, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Аль Бадри, министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими, а также министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино приедут на Национальный нефтегазовый форум, который пройдет в Москве 19–21 апреля.