Россия ограничила движение финансовых средств в недружественные страны

Россия в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов западными странами ввела ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму.

Россия в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов западными странами ввела ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Западные страны в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов США, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

По решению ЦБ также выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

"То есть, в ответ на заморозку части российских резервов, Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", — заявил регулятор.

По данным Центробанка, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 млрд долларов с 639,6 млрд.