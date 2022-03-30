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Россия намерена расширить банковское сотрудничество с Азербайджаном в нацвалютах

Россия намерена расширить банковское сотрудничество с Азербайджаном в нацвалютах Затруднения с оплатой связаны с изменением курса рубля. Решению этого вопроса поможет переход на расчеты в национальных валютах.
Финансы
30 марта 2022 г. 11:39
Россия намерена расширить банковское сотрудничество с Азербайджаном в нацвалютах

Затруднения с оплатой связаны с изменением курса рубля. Решению этого вопроса поможет переход на расчеты в национальных валютах.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, комментируя вопрос о влиянии введенных в отношении РФ санкций на торговом сотрудничестве с Азербайджаном и наблюдаются ли проблемы с оплатой по контрактам между странами.

«В соответствии с декларацией [о союзническом взаимодействии] мы планируем расширить банковское сотрудничество в национальных валютах, что также поспособствует решению этой проблемы. Уже есть положительные шаги в этом направлении», - сказал посол.

Он также напомнил, что в марте состоялся визит в Азербайджан делегации таможенной службы России, в рамках которого был презентован проект «Зеленого коридора» - пилотного проекта по организации упрощенного таможенного коридора для участников внешнеэкономической деятельности.

М. Бочарников отметил, что за первые два месяца 2022 года товарооборот между Азербайджаном и РФ вырос на 20%. Перспективы роста товарооборота вполне положительные, добавил он.

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Версия на английском языке Russia intends to expand banking co-op with Azerbaijan in national currencies
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan ilə milli valyutalar üzrə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

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