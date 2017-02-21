Россия намерена ограничить наличные платежи

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министерство экономического развития и министерство финансов России для борьбы с теневой экономикой предлагают запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Об этом сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service.

Один из чиновников, участвующих в обсуждении, сообщил, что одна из идей - ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные.

По информации, некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 годах. Сейчас обсуждается блок мер по "обелению" экономики.