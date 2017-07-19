Россия намерена довести долю в капитале Bank VTB (Azerbaijan) до 100% - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 13:03

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Российская Группа ВТБ намерена довести свою долю в капитале Bank VTB (Azerbaijan) до 100%. Соответствующее решение принял наблюдательный совет банка VTB24. Сумма сделки может составить 31,39 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

VTB24 приобретет 124 496 737 именных обыкновенных акций Bank VTB (Azerbaijan) номинальной стоимостью 0,2 маната каждая, составляющих 49% уставного капитала азербайджанского банка, по цене 0,252184550427213 долларов за одну акцию. В результате этого, доля участия VTB24 в уставном капитале Bank VTB (Azerbaijan) составит 49%.

Отметим, что основными акционерами Bank VTB (Azerbaijan) являются российский Bank VTB (51%) и азербайджанский AtaHolding (49%). Уставный капитал кредитной организации оценивается в 50,8 млн манатов.

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Как сообщили Report из головного офиса Bank VTB (Azerbaijan), консолидация пакета акций банка проводится для целей усиления контроля и в рамках оптимизации системы управления зарубежной сетью.