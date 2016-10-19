Россия может столкнуться с очередной девальвацией

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На фоне снижения конкурентоспособности технологий в России возрастают риски девальвационного шока. Как передает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил советник президента Сергей Глазьев.

Глазьев считает, что в условиях санкций и падения цен на углеводороды необходимо формировать внутренние источники финансирования роста экономики. Эти источники не должны фатально зависеть, как сейчас, от цен на энергоносители на внешних рынках, подчеркнул он.

Советник президента является последовательным критиком нынешней денежно-кредитной политики Банка России. По его мнению, ЦБ должен обеспечить стабильный курс рубля к доллару, снизить маржу банков и ключевую ставку до уровня средней рентабельности в реальном секторе экономики.

Ранее Глазьев заявлял, что в текущей экономической ситуации Россия должна наращивать бюджетные расходы, а не урезать их. Сделать это можно за счет целенаправленной кредитной эмиссии, которая является, по мнению советника президента, самым дешевым, эффективным и справедливым механизмом. Также в апреле он заявил, что в созданной Центробанком "новой реальности" выживают только спекулянты, производство при этом умирает.

Напомним, что сейчас курс доллара в России равен 62,5 RUB/USD. Максимальный курс был зафиксирован 21 января 2016 года на уровне 86,0 RUB/USD.