​Россия может прибегнуть к очередной девальвации рубля

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Правительство и Банк России могут скоординироваться в решении проблемы бюджетного дефицита за счет неформального таргетирования курса рубля.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, по мнению аналитиков, российские власти обсуждают возможность негласного определения желательных уровней курса рубля, которые позволят частично компенсировать потери федерального бюджета от падения цен на нефть. Для этого понадобится помощь Центробанка в виде калибровки темпов и объемов его валютных операций.

Правительство не собирается публично устанавливать какие-либо ориентиры по курсу рубля. ЦБ же подчеркивает, что курс рубля определяется спросом и предложением на рынке. Но чтобы воздействовать на обменный курс в выгодную для бюджета сторону, Банку России вовсе не обязательно возвращаться к публичному таргетированию курса рубля, достаточно корректировать темпы и объемы операций на валютном рынке.

Отметим, что правительство рассчитывало бюджет 2016 года, исходя из среднегодовой цены нефти в 50 долларов за баррель, но пока цены на нефть колеблются в районе 30 долларов/баррель. При текущих ценах бюджет, запланированный с дефицитом 3% ВВП, может недосчитаться дополнительно до 2,5 трлн. рублей (31,7 млрд. долларов). Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что для покрытия дефицита придется дополнительно использовать Резервный фонд. Bank of America Merrill Lynch рассчитывал в декабре, что при цене нефти в 30 долларов за баррель нужен курс доллара выше 100 рублей. При 40 долларах/баррель необходим курс в 84 руб. за доллар.

Отметим, что на сегодняшний день биржевой курс в России составляет 79 рублей.

По расчетам Минфина России, повышение курса доллара на 1 руб. при текущей цене нефти прибавляет к доходам бюджета 35-40 млрд. рублей. Однако главный экономист BofA Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский предупреждал, что целенаправленное ослабление рубля в интересах бюджета "может усилить инфляционное давление". Поскольку девальвация рубля, по оценке Минэкономразвития, внесла более 60% в прошлогодний рост цен, воздействие властей на курс может идти вразрез с 4%-ным ориентиром Банка России по инфляции.

Аналитическая группа Report считает, что очередная девальвация рубля усилит давление на национальные валюты стран СНГ и страны, имеющие тесные торговые связи с Россией, также вынуждены будут пойти на снижение своих валют.