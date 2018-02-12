Россия может повысить НДС до 21-22%

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Правительство России намерено осуществить налоговый маневр. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прокомментировал возможное снижение ставки страховых взносов.

"Налоговый маневр - это предложение сократить страховые взносы с 36% до 22%. Это налог на зарплату, тем самым предполагается облегчить легализацию зарплат. А эту нагрузку, чтобы бюджетная система ничего не потеряла, перенести на НДС, подняв его с 18% до 22%. Сейчас обсуждается вариант 21/21. Минфин против, так как считает, что на этом эффекте мы теряем, а на 22/22 потерь, вроде бы, нет", - сказал Кудрин.

По словам Алексея Кудрина, быстрого сокращения теневого сектора не произойдет, поэтому он пока не поддерживает снижение ставки страховых взносов. Он отметил, что налоговый маневр может привести к сильному перераспределению отраслей.

Замглава Минфина Илья Трунин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что обсуждать налоговый маневр целесообразнее после выборов президента и формирования нового правительства. Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что бизнес хотел бы поучаствовать в дискуссиях по этой теме.