Россия может использовать криптовалюты для обхода санкций

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Советник президента России Сергей Глазьев назвал криптовалюты "объективной потребностью" из-за санкционного режима и допустил возможность их использования с целью обхода внешних ограничений. Об этом он сказал в ходе совещания в администрации президента по вопросу определения правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования, сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service.

"Есть объективная потребность в этом инструменте, связанная, во-первых, с тем, что банки подвержены санкциям, как известно, и не хотят проводить расчеты. Нам по чувствительным для государства видам деятельности этот инструмент очень подходит. Мы можем, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру", - сказал Глазьев.

Также советник президента заявил, что поддерживает идею создания национальной криптовалюты: "Наиболее интересна тема выпуска национальной криптовалюты. Цифровой рубль или крипторубль, предположим, который будет эмитироваться точно так же, как обычный рубль, только через использование технологии блокчейн".