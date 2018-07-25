Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым находится с визитом в Москве. В ходе визита министр экономики, сопредседатель межправительственной госкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией Ш. Мустафаев встретился с министром экономического развития Российской Федерации, сопредседателем комиссии Максимом Орешкиным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В ходе встречи с участием представителей соответствующих государственных структур Ш. Мустафаев подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на стратегическом уровне и успешно развиваются во всех сферах, в том числе в экономической и торговой.

Отмечено, что Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а товарооборот между нашими странами увеличился на 22% в 2017 году. Динамика роста торговых связей продолжилась в первой половине 2018 года, и товарооборот между странами за этот период увеличился на 20%. Россия занимает первое место по объему экспорта ненефтяных продуктов из Азербайджана.

Не случайно первое торговое представительство Азербайджана было создано в Российской Федерации. В целях продвижения бренда Made in Azerbaijan, расширения экспорта в Россию организованы экспортные миссии. Азербайджанские компании были представлены на едином стенде на российских выставках. Азербайджан вложила более 1 млрд долларов в российскую экономику, а Россия инвестировала около 4 млрд долларов в экономику Азербайджана.

Открытие представительства Российского экспортного центра в Баку в 2017 году является важным шагом в расширении торговых связей между Россией и Азербайджаном.

Министр экономического развития России М.Орешкин подчеркнул высокий потенциал для развития торгово-экономических отношений, поделился мнением о направлениях развития экономического сотрудничества.