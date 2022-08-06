Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях.

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно телеканалу TRT об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Сочи.

"На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта "Мир". В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран", - сказал Эрдоган, не уточнив повестку встречи.