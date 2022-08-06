О нас

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях.
Финансы
6 августа 2022 г. 15:04
Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно телеканалу TRT об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Сочи.

"На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта "Мир". В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран", - сказал Эрдоган, не уточнив повестку встречи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
5 августа 2022 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi