Россия и Китай создадут совместный фонд развития в 100 млрд юаней

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Китай и Россия создадут совместный фонд размером 100 млрд юаней для развития регионального сотрудничества на Дальнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах, опубликованных по итогам форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Государственный комитет по реформам и развитию Китая создаст российско-китайский инвестиционный фонд по развитию регионального сотрудничества в размере 100 млрд юаней для развития сотрудничества между северо-восточными районами Китая и российским Дальним Востоком", - говорится в тексте.

Отметим, что на сегодняшнем форуме президент РФ Владимир Путин, отвечая на опасения ряда экспертов по поводу того, что Китай может поглотить российскую экономику, заявил, что Москва не боится экспансии Китая на российский рынок.