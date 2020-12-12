Россия и Иран согласовали дальнейшую дедолларизацию взаимных расчетов

Сегодня российский рубль является основной валютой расчетов между Россией и Ираном

Россия продолжит курс на дедолларизацию в расчетах с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью гостелерадио Ирана.

"Что касается валюты, используемой в расчетах, то наш приоритет – так же, как и Ирана – дедолларизация, отказ от использования доллара, положением которого в международной валютной системе грубо злоупотребляют США. Все больше стран встают на эту же позицию, понимая, что в любой момент зависимость от доллара может быть использована против них, как это наблюдается в отношении Исламской Республики Иран", — сказал он.

По словам министра, сегодня российский рубль является основной валютой расчетов между Россией и Ираном.

"Использование национальных валют – это наша цель не только в рамках ЕАЭС и отношений с его партнерами. Обсуждаем это с другими коллегами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и в других форматах. Могу заверить, что мы продолжим эту линию с иранскими коллегами", — отметил Лавров.

Напомним, что Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.