Россия и Иран будут проводить платежи без SWIFT

Иран и РФ наладили связь между своими национальными системами передачи финансовых сообщений о платежах без использования межбанковской системы SWIFT.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на главу Центробанка Ирана.

"Были установлены банковские связи между Ираном и Россией - без использования глобальной финансовой системы передачи информации SWIFT - через российскую Систему передачи финансовых сообщений и иранскую SEPAM", - приводит агентство слова главы Центрального банка Ирана Абдольнасера Хеммати.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться. Но Банк России все же создал свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.