​Россия готовится к секвестру бюджета

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Российское правительство планирует провести секвестр бюджета на 2016 год на 10%. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в начале 2015 года правительство уже сокращало расходы министерств и ведомств на 10%.

По информации агентства, решение о сокращении бюджетных расходов было принято на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева в декабре прошлого года. В соответствии с протоколом заседания ведомства до 15 января должны дать предложения по отзыву доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 10%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников, участвовавших в совещании.

Отмечается, что секвестр сэкономит бюджету около 700 млрд. рублей. Если ведомства до 15 января не представят свои предложения по сокращению расходов, Минфин принудительно отзовет у них 10% лимитов.

Напомним, что одобренный в конце декабря бюджет на 2016 год был рассчитан исходя из дефицита в 3% ВВП. В основе бюджета лежит прогноз, согласно которому средняя стоимость нефти в 2016 году составит 50 долларов за баррель, а рост ВВП - 0,7%. На сегодняшний день цена на нефть приблизилась к отметке 30 долларов/баррель. Ранее министерство финансов не исключило выход за пределы трехпроцентного лимита бюджетного дефицита - до 5,2% ВВП на фоне падения цен на нефть. Минфин отмечает необходимость урезания бюджетных расходов на 1,173 трлн. рублей, чтобы выполнить поручение президента России и уложиться в трехпроцентный дефицит.