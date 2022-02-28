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Россия готовится к масштабной амнистии капитала

Россия готовится к масштабной амнистии капитала Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России.
Финансы
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28 февраля 2022 г. 14:50
Россия готовится к масштабной амнистии капитала

Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы подготовили также предложение о проведении более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах", - сказал Силуанов, выступая на совещании в правительстве.

"Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - пояснил глава Минфина.

Ранее Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки.

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Версия на английском языке Russia preparing for large-scale capital amnesty
Версия на азербайджанском языке Rusiya genişmiqyaslı kapital amnistiyasına hazırlaşır

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