Россия готовится к дедолларизации экономики

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Стратегия экономической безопасности России до 2030 года ставит цели снижения использования иностранных валют в экономике страны и снижения зависимости финансовой системы России от международных рынков.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, это следует из документа, утвержденного указом президента России Владимира Путина.

"Основными задачами по реализации направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы, являются: снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках; снижение использования иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции", - говорится в документе.

Кроме того, стратегия ставит задачи развития внутренних источников долгосрочных финансовых ресурсов, а также механизмов инвестиционно ориентированной государственной финансовой политики.