​Россия готовит секвестр бюджета

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Российское правительство сокращает расходы на федеральные проекты на 33%. На следующие три года на треть сжимаются запрошенные министерствами ассигнования и разнообразные строительные затраты.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсантъ", урезанием будущих расходов занимается межведомственная комиссия по бюджетным расходам инвестиционного характера.

По заявлению комиссии, бюджетные расходы инвестиционного характера были уменьшены для 2016 года на 33% или же 885 млрд. рублей (18,7 млрд. долларов) - до 1 788 млрд. рублей (33,7 млрд. долларов), для 2017 года - на 35% или же 987 млрд. рублей (18,6 млрд. долларов) - до 1 793 млрд. рублей (33,8 млрд. долларов), для 2018 года - на 42% или же 1 159 млрд. долларов (21,9 млрд. долларов) - до 1 608 млрд. рублей (30,3 млрд. долларов).

Наряду с этим, указывается, что под секвестр не попадают социальные и оборонные расходы.

Напомним, что в прошлом году объем ВВП в России по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,6% и составил 71 трлн. рублей.

Отметим, что в Азербайджане в этом году также ожидается сокращение расходов инвестиционного характера, в частности, расходов на строительство. Так, из бюджета на 2015 года на ведение строительных работ на объектах, где целесообразно продолжение строительства, выделено 5 654,7 млн. манатов, из них за первые 4 месяца израсходовано 962,5 млн. манатов. Если учесть, что после первых Европейских игр, во второй половине года финансирование строительного сектора и строительных работ сократится, при такой тенденции к концу года финансирование достигнет в лучшем случае 3 млрд. манатов, то есть ожидается экономия в размере 2,5 млрд. манатов. Этот показатель равен 5% ВВП.