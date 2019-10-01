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В России предлагается снизить ставку налога с доходов нерезидентов

Россия готовит налоговое стимулирование для привлечения инвестиций

Минфин РФ предложил снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ до уровня, по которой налог платят российские налоговые резиденты - 13%, и снизить до 90 дней в год минимальный срок нахождения на территории РФ для сохранения налогового резидентства РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такие меры упоминаются в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы, внесенных в Госдуму вместе с проектом среднесрочного бюджета.

"Предполагается сокращение срока фактического нахождения физических лиц в Российской Федерации для приобретения статуса налогового резидента Российской Федерации со 183 дней до 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Уравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц для резидентов и нерезидентов Российской Федерации, аналогично налоговой ставке в размере 13 процентов, применяемой к доходам резидентов Российской Федерации", - говорится в документе.Сейчас для сохранения или приобретения статуса налогового резидента РФ надо находиться на территории России не менее 183 дней в течение календарного года. Для налоговых резидентов в России действует ставка подоходного налога в 13%, а нерезидентам, которые получают доход от источника в РФ, приходится платить налог по ставке 30% за исключением отдельных прописанных в налогом кодексе случаев.Указанное предложение авторы документа упоминают в числе мер, направленных на стимулирование инвестиций в России.
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