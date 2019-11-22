Министр: Россия заинтересована в расширении ненефтяного товарооборота с Азербайджаном

Россия поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в интервью «Москва-Баку» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Министр отметил, что в настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном вовлечено более 70-ти российских регионов, а новые связи выстраиваются по самым разным направлениям.

«Россия не на словах, а на деле заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с азербайджанскими партнерами в сфере промышленности, транспорта, логистики, судостроения, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма и инвестиций», - сказал министр.

М. Орешкин подчеркнул, что страны продолжают оптимизацию системы сотрудничества в агропромышленной сфере, включающей в себя формирование комфортных условий в области обеспечения контроля и качества ввозимой продукции, таможенного оформления.

«Азербайджан, к слову, является для нас одним из основных поставщиков отдельных видов продовольственной продукции (свежие фрукты – 28,3%, томаты – 28%, орехи – 22,2%, картофель – 13,3%, абрикосы, вишня, черешня –12,5%). При этом мы видим резервы для дальнейшего наращивания взаимной торговли. В том числе в рамках формата «дорожных карт»», - отметил министр.

Отметим, что 22 ноября в Москве начал работу 10-й Российско-азербайджанский межрегиональный форум.

За восемь месяцев 2019 года суммарный товарооборот России и Азербайджана вырос на 25,7% и преодолел планку в 1,9 млрд долларов. Экспорт российской продукции вырос на 30,7% и составил 1,4 млрд долларов, импорт азербайджанской продукции – на 14,5% и составил 546,7 млн долларов США.