Россия ежегодно теряет от системы валютного регулирования 100 млрд долларов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Экономика России теряет от системы валютного регулирования 100 млрд долларов в год. Как сообщает Report, об этом сказал RNS советник президента РФ Сергей Глазьев.

"Практически 30% сделок на финансовом рынке совершаются в пользу нерезидентов, среди которых значительную часть составляют наши же юридические и физические лица, которые вывели деньги из России. Мы получаем неэквивалентный обмен: дешевые деньги без уплаты налогов вывозятся, а дорогие деньги с препонами возвращаются. На нем мы теряем ежегодно порядка 100 млрд долларов в год. Это чисто колониальная система валютного регулирования, которая по сути нелепая", - сказал он.

По словам Глазьева, российская система валютного регулирования нуждается в существенных изменениях, при которых приток денежных средств в Россию будет менее ограниченным, в то время как отток - только в рамках определенных направлений.

"Посмотрите, как устроено в Китае. Аналогичную систему нужно принять в России. Нам нужно избегать долларизации нашей денежной массы, работать так, как работают наши китайские партнеры и большинство других стран, то есть разрешается ввозить деньги без ограничений с контролем, конечно, определенным, но ограничивается вывоз только теми направлениями, которые нужны для развития экономики, скажем, инвестиции в экспортную инфраструктуру", - сказал он.