Россия проживающим в Азербайджане гражданам РФ будет платить пенсию

Россия намерена расширить список стран, в которых гражданам РФ будет выплачиваться пенсия.

Как передает Report со ссылкой на "Росбалт", об этом сообщил на заседании Госдумы замминистра труда Андрей Пудов.

Речь идет о гражданах РФ, уехавших на постоянное место жительство за границу и рассчитывающих получать часть пенсии от России за время, отработанное на родине.

По словам Пудова, в настоящее время Россия прорабатывает возможность заключения соответствующих международных договоров о социальном пенсионном обеспечении с разными странами. «Сейчас завершается процедура согласования с Азербайджаном», — сообщил замминистра.

На разных стадиях проработки находятся договоры и с другими странами, среди которых Пудов назвал Бельгию, Люксембург, Уругвай, Венгрию, Южную Корею, Македонию, Молдавию, Монголию, Португалию, Словению, Таджикистан, Турцию и Японию.