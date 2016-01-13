​Российское правительство прогнозирует падение цен на нефть до 15-20 долларов

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "Если Россия не оптимизирует расходную часть государственного бюджета, повторится ситуация кризиса 1998 года".

Как сообщает Report, об этом заявил в своем сегодняшнем выступлении министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, необходимо принять продуманные меры по приведению бюджета страны в соответствии с новыми реалиями. Если не провести нужные бюджетные реформы, население столкнется с тяжелой ситуацией. Он подтвердил, что сейчас министерства и ведомства должны представить предложения по сокращению расходов на 10% и ведомства сами должны принять решения об отсекании неэффективных трат по основным статьям.

Министр финансов в своем выступлении подчеркнул, что падение цен на нефть в ближайшее время продолжится. А.Силуанов отметил, что сейчас на нефтяном рынке идет процесс балансирования цен, и никто не хочет сокращать производство: "Скорее всего, мы будем наблюдать дальнейшее снижение цен на нефть".

Силуанов заявил, что частный сектор уже адаптировался к 40-50 долларам за баррель, и сейчас необходима адаптация к цене в 20-30 долларов/баррель. По его словам, федеральный бюджет балансируется только при цене 82 доллара/баррель.

Глава минэкономразвития Алексей Улюкаев отмечает, что главным риском для экономики России является не единовременное падение цен на нефть до 15-20 долларов за баррель, а их продолжительное сохранение на нынешнем уровне. "Самый большой риск в том, что будут долгие невысокие цены на нефть - годы, десятилетия", - заявил министр.