Российский вице-премьер: Инфляция ожидается в диапазоне 6,5–7%

Инфляция в России в 2021 году вряд ли превысит 6,5–7%.

Инфляция в России в 2021 году вряд ли превысит 6,5–7%.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5–7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли", - цитирует вице-премьера "РИА Новости".

Он отметил, что рост цен по итогам года может оказаться выше, чем ожидает Минэкономразвития. Ранее ведомство ухудшило прогноз по инфляции, подняв его до 5,8%.

"Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может, не 5,8%, а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать. Почему? Потому что у нас в этом месяце возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся", - добавил Белоусов.