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Российский рынок покидает последняя западная система MoneyGram

Российский рынок покидает последняя западная система MoneyGram Отправка переводов в сеть MoneyGram будет осуществляться из инфраструктуры платежной системы "Золотая Корона" в России
Финансы
10 марта 2021 г. 09:12
Российский рынок покидает последняя западная система MoneyGram

Единственная официально зарегистрированная в России иностранная система денежных переводов MoneyGram, уходит с российского рынка.

Как передает Report, об этом сообщает в среду газета "Коммерсант".

В апреле 2020 года стало известно, что Центробанк РФ внес MoneyGram в реестр операторов иностранных платежных систем — компания стала первой такой в России.

"На этой неделе система денежных переводов MoneyGram, единственный официальный иностранный игрок в этом сегменте в России, подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке", — говорится в сообщении.

При этом на сайте самого сервиса опубликовано сообщение о том, что с 1 марта получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона". О причинах такого решения не сообщается.

"Стратегическое партнерство с признанным международным лидером — это новый этап нашего развития, впервые мы предоставляем нашу инфраструктуру как сервис. Вторым этапом мы планируем реализовать отправку переводов в сеть MoneyGram из всей нашей инфраструктуры в России", — приводит газета слова председателя совета директоров платежной системы "Золотая Корона" Николая Смирнова.

Как отмечает издание, в ЦБ сообщили, что не комментируют действующих игроков финансового рынка.

Отметим, что MoneyGram — американская платежная система, которая является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов и работает в 200 странах. По экспертным оценкам, система занимает второе место в мире, уступая лишь Western Union (в России осуществляет деятельность как небанковская кредитная организация). Фактически MoneyGram была единственным иностранным игроком, внесенным ЦБ в реестр операторов платежных систем 4 апреля 2020 года в рамках требования нового законодательства, в России работает более десяти лет.

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