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Российский рынок акций теряет почти 4% по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций теряет почти 4% по индексу Мосбиржи Российский рынок на второй день торгов после длительной паузы показывает снижение почти на 4% по индексу Мосбиржи, большинство акций скорректировались после скачка в четверг без драйверов роста.
Финансы
25 марта 2022 г. 14:40
Российский рынок акций теряет почти 4% по индексу Мосбиржи

Российский рынок на второй день торгов после длительной паузы показывает снижение почти на 4% по индексу Мосбиржи, большинство акций скорректировались после скачка в четверг без драйверов роста.

Как передает Report, об этом следует из данных торговой площадки.

Так, индекс Мосбиржи днем упал на 3,95%, до 2 476,75 пункта, индекс РТС — на 4,31%, до 815,87 пункта.

Вчера российский фондовый рынок открылся впервые после приостановки торгов с конца февраля. В пятницу торги в России идут в аналогичном режиме — те же 33 акции доступны на Мосбирже с 9:50 до 14:00 с запретом на короткие продажи.

По данным аналитиков, пятничное падение российского рынка это логичное отражение текущей ситуации. Многие отказываются от выплаты дивидендов, для поддержания собственной ликвидности.

Акции "Аэрофлота" находятся под сильным давлением продавцов: бумаги компании упали в цене в пятницу на 17,9% и обновили минимум за 13 лет, подешевев до 25,22 рубля, а "Газпрома" - на 11,11%. Также в лидерах падения — акции Lukoil (-8,6%), "Северстали" (-8,28%), ВТБ (-7,87%) и т.д.

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