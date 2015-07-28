​Российский рубль вновь начал снижение

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Вчера курс доллара вновь достиг отметки 60 USD/RUB. Последний раз такой курс был зафиксирован 20 марта текущего года. Курс рубля достиг максимальной исторической отметки 16 декабря 2014 года (80,024 USD/RUB).

Как сообщает Report, среди основных причин ослабления рубля указываются такие факторы как падение цен на нефть на мировом рынке, паника на фондовых биржах Китая и монетарная политика Российского Центробанка.

Курс рубля не поддержало даже начало периода налоговых выплат в России. Хотя 27-28 июля экспортеры перевели в государственный бюджет в целом 600 млрд. рублей (10 млрд. долларов), не наблюдается вывод ими на рынок иностранной валюты. По мнению специалистов, экспортеры предотвратили рост курса рубля, обменяв некоторое время назад иностранную валюту на рубли. Сейчас возник большой спрос на иностранную валюту и предполагается, что курс превысит отметку 60 USD/RUB. В росте курса рубля также играют большую роль выплачиваемые компаниям дивиденды, потому что нерезиденты конвертируют средства в иностранную валюту.

На рост курса USD/RUB также влияет резкое падение стоимости акций на Шанхайской фондовой бирже. Снижение индекса Шанхайской биржи способствует падению цен на нефть. Так, вчера, 27 июля индекс снизился на 8,48% до 3 725,56 пунктов. Снижение индекса было связано с пессимистическим подходом инвесторов к будущему Китая, обладающего второй по величине экономикой. Аналитик компании Lipow Oil Assosiates Энди Липоу считает, что признаки замедления китайской экономики сразу же влияют на нефтяные цены. Отметим, что сегодня утром цены на нефть марки Brent упали до 53 долларов за баррель. В результате, с 6 мая по сегодняшний день нефть подешевела на 24,5%. Минимальная цена на нефть зафиксирована 13 января текущего года - 47,68 долларов за баррель.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует колебание курса рубля в интервале 60-63 USD/RUB.

Эксперты Sberbank CIB считают, что к концу года курс рубля повысится до 65 USD/RUB.