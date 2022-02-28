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Российский рубль обрушился на 40%

Российский рубль обрушился на 40% На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%.
Финансы
28 февраля 2022 г. 09:40
Российский рубль обрушился на 40%

На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, в российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар стоил от 100 до 190 рублей. А официальный курс Центробанка РФ - 83,5 рубля за доллар.

Финансисты не исключают, что в понедельник, 28 февраля, рубль на открытии торгов достигнет 300 за доллар.

На Forex доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро - 127 рублей. Это исторический максимум.

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Версия на английском языке Russian ruble falls 40%

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