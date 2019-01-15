Российский премьер прогнозирует постепенный отказ от доллара

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По мнению Медведева, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.

"Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней", - сказал Медведев.

Премьер добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что идея о дедолларизации получает стимулы от самого эмитента.