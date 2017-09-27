Российский министр: Государство не сможет защитить тех, кто инвестирует в биткоин

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Инвестиции в биткоин имеют очень высокие риски.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он предупредил, что те, кто инвестирует в биткоин, действуют на свой страх и риск, и государство не сможет их защитить.

По его словам, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность. "Если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ. Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует, понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск, и я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям", - подчеркнул Орешкин.

Напомним, что в начале года биткоин подорожал в 4 раза - до 4 055 долларов. Стоимость криптовалюты выросла в 10 раз по сравнению с началом прошлого года.