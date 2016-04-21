​Российский индекс ММВБ установил новый исторический рекорд

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Благодаря подъему мировых цен на нефть выше 46 долларов за баррель и ожиданиям выплаты крупных дивидендов, индекс ММВБ поднялся выше отметки 1970 пунктов. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, предыдущий рекорд индекс ММВБ установил еще до начала кризиса 2008 года, а именно 12 декабря 2007 года, когда его значение составляло 1970,46 пункта.

Сегодня, 21 апреля, ММВБ поднялся до отметки 1976,69 пункта, что на 0,84% выше уровня закрытия вчерашних торгов и является максимальным значением за всю историю расчета индекса.

Главными драйверами роста в ходе торгов 21 апреля стали акции таких компаний, как РУСАЛ, "Аэрофлот", "Сургутнефтегаз", "Газпром" и Сбербанк.

Рост нефтяных цен повлиял также на курс доллара в России, который сегодня утром снизился до 64 RUB/USD.