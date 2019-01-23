Российский "Газпром" открыл представительство в Азербайджане

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Зарегистрировано представительство российского акционерного общества "Газпром" в Азербайджане.
Как сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр", представительство зарегистрировано 18 декабря прошлого года по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Расула Рзы, 75.
Законным представителем является гражданин Российской Федерации Максут Андержанов.
Musa ƏhmədovАвтор новости