Российский эксперт: Сдерживать нагревшуюся девальвацию занятие бессмысленное

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Действия азербайджанского Центробанка носят более рациональный характер, чем в России, заявил Report руководитель Центра экономических исследований российского Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Я думаю, что сейчас доллар очень сильно переоценен в России, Казахстане и Азербайджане. Достаточно сильно переоценен, исходя из ситуации перспектив мирового рынка. Это означает, что неизбежно будет девальвационная волна и вопрос в том, как она будет происходить, в какой форме, до какой глубины упадет курс национальной валюты", - заявил В.Колташов.

По его словам, основный груз ответственности от смягчения девальвации ляжет на плечи центробанков. "Падение нацвалюты будет зависеть в значительной мере от курса центробанков, как они себя будут вести и сколько будут выбрасывать валюты", - подчеркнул руководитель центра.

Эксперт отметил, что в Азербайджане проходит только первая волна девальвации, что дает ожидать следующей сильной волны в ближайшее время.

По мнению главы центра, сила волны будет зависеть от мировых цен на нефть и ситуации вокруг китайской экономики.

В.Колташов добавил, что прошлогодний опыт российского ЦБ показывает, что сдерживать нагревшуюся девальвацию занятие не только дорогостоящее, но и бессмысленное: "Потому, что Россия потратила порядка 90 млрд. долларов США на то, чтобы сдержать падение курса рубля, которое все равно произошло по итогам 2014 года".

"Мне видится, что действия ЦБ в Азербайджане и Казахстане носят более рациональный характер, чем в России. Здесь просто опускают курс, когда только понимают, что держать его невозможно", - подчеркнул руководитель Центра экономических исследований.