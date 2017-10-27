 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российский бизнес теряет веру в экономический рост

    Бизнесмены переводят деньги в срочные депозиты

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В России впервые с начала года компании, желающие нарастить инвестиции, оказались в меньшинстве. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Ведомости". 

    На рынке больше предприятий, планирующих снизить инвестиции в производство, чем тех, которые намерены их нарастить, – 25% против 21%, показал октябрьский опрос лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара. Месяц назад соотношение было в пользу инвестиций – 22% против 26%.

    По информации, предприятия выводят деньги из производственного оборота и кладут на срочные депозиты, которые за год к 1 сентября выросли на 9%. Член правления Raiffeisenbank Никита Патрахин отмечает, что депозиты юридических лиц сроком до месяца действительно растут. Однако кредитный портфель компаний сократился на 0,7%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi