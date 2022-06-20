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Российский банк покидает Грузию

Российский банк покидает Грузию Попавший под санкции российский "ВТБ Банк" уходит с грузинского рынка.
Финансы
20 июня 2022 г. 20:10
Российский банк покидает Грузию

Попавший под санкции российский "ВТБ Банк" уходит с грузинского рынка.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава банка Андрей Костин заявил в интервью агентству Интерфакс.

"Мы за исключением одного-единственного случая нигде не продаем [дочерние банки], нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация", - рассказал Костин.

Он добавил, что ВТБ останется в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Китае и Индии.

Из-за финансовых санкций, введенных странами Запада против России из-за вторжения в Украину, 27 февраля регулятор лишил грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы "Базисбанку", а портфель обслуживания юридических лиц – "Либерти банку".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya bankı Gürcüstanı tərk edir, Azərbaycanda qalır

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