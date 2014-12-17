​Российский аналитик: Рубль - валюта ненадежная

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Генеральный тренд в вопросе курса рубля в 2015 году - это девальвация скачками с периодическими подъемами". Об этом заявил Report российский аналитик, партнер консалтингового агентства "RusEnergy" Михаил Крутихин, комментируя падение курса рубля по отношению к американскому доллару.

"В принципе считаю, что рубль - валюта ненадежная, шаткая и мало предсказуемая. Судя по состоянию российской экономики, серьезно укрепляться он не будет", - подчеркнул М.Крутихин.

Комментируя вопрос о влиянии падения рубля на доходы мигрантов, приехавших в Россию из стран постсоветского пространства, аналитик отметил, что падение курса рубля отразится и на них. "За заработанные рубли они покупали валюту и переводили ее на родину. Теперь заработки будут вдвое меньше", - резюмировал М.Крутихин.