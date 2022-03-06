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Российские карты будут принимать только семь стран

Российские карты будут принимать только семь стран Попавший под санкции Центробанк России советует россиянам брать за границу наличку, потому что карты местной системы "Мир" будут принимать лишь в семи странах.
Финансы
6 марта 2022 г. 08:15
Российские карты будут принимать только семь стран

Попавший под санкции Центробанк России советует россиянам брать за границу наличку, потому что карты местной системы "Мир" будут принимать лишь в семи странах.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз Банка России, это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Также уточняется, что карты их системы "Мир" будут принимать в непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Так, после выхода из РФ платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками карты будут работать только внутри страны.

С картами VISA и MasterCard будут недоступны: оплата покупок в иностранных интернет-магазинах и расчет за границей.

"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан", - говорится в сообщении.

Ранее компании Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России, ссылаясь на "беспрецедентный характер текущего конфликта и неопределенную экономическую ситуацию".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın bank kartları cəmi 7 ölkədə qəbul ediləcək

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