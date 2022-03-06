Российские карты будут принимать только семь стран

Попавший под санкции Центробанк России советует россиянам брать за границу наличку, потому что карты местной системы "Мир" будут принимать лишь в семи странах.

Попавший под санкции Центробанк России советует россиянам брать за границу наличку, потому что карты местной системы "Мир" будут принимать лишь в семи странах.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз Банка России, это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Также уточняется, что карты их системы "Мир" будут принимать в непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Так, после выхода из РФ платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками карты будут работать только внутри страны.

С картами VISA и MasterCard будут недоступны: оплата покупок в иностранных интернет-магазинах и расчет за границей.

"В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан", - говорится в сообщении.

Ранее компании Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России, ссылаясь на "беспрецедентный характер текущего конфликта и неопределенную экономическую ситуацию".