Российские эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание биткоина в 2018 году

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Курс самой популярной криптовалюты - биткоина в 2017 году неоднократно обновлял исторические максимумы, поднимаясь вплоть до 20 тысяч долларов. Однако эксперты уверены, что эта отметка - еще не предел, и в 2018 году цена биткоина сумеет достичь 50 тысяч долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Курс биткоина начал 2017 год с отметки в 926,3 доллара, за год он вырос почти в 47 раз.

"Я придерживаюсь мнения, что 2018 год станет прорывным для всей криптоиндустрии, это касается и криптовалют. 2017 год стал для биткоина "годом рекордов". Думаю, что цена биткоина будет продолжать расти и достигнет отметки 50 тысяч долларов в течение следующего года", - заявила вице-президент инвесткомпании "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

Аналогичную оценку в 50 тысяч долларов дали технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич и руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. Последний пояснил прогноз тем, что в 2017 году криптовалюта выросла в цене в 20 раз, и повтор такой динамики торгов в следующем году маловероятен.

Более позитивный прогноз дал президент Российской ассоциация криптовалюты и блокчейна Юрий Припачкин: "В следующем году, я считаю, что биткоин вырастет в 3-5 раз. Вполне реально, что курс дойдет до 100 тысяч долларов".

Замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова заняла более осторожную позицию. "Что касается биткоина – есть разные мнения: одни вполне компетентные экономисты говорят, что в 2018 году он вырастет до 60 тысяч долларов, другие – что, наоборот, следующий год станет годом краха биткоина, а к началу 2019 года его стоимость упадет до 1 тысячи долларов. Мы больше разделяем точку зрения оптимистов: биткоин останется в 2018 году, однако темпы его роста замедлятся, а периоды коррекций вниз увеличатся", - рассказала она.