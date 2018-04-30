Российские бизнесмены хранят в британских оффшорах более 34 млрд фунтов стерлингов

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Назван объем средств российского бизнеса в британских офшорах.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, данные опубликовала неправительственная организация GlobalWitness, которая специализируется на расследованиях, направленных на борьбу с коррупцией.

По информации, на счетах предпринимателей из России в британских офшорах хранится в семь раз больше средств, чем в самой Великобритании.

Как отмечает TheSundayTimes, на счетах в британских заморских территориях российские предприниматели хранят более чем 34 млрд фунтов стерлингов, более 30 млрд из которых размещены на Британских Виргинских островах.