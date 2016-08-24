Российские банки предупредили о "новой нормальности"

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Российские банки угодили в ловушку "новой нормальности" - экономической ситуации, характеризующейся рецессией и общим падением доходов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это отмечается в отчете аналитиков компании FICO, занимающейся разработкой программного обеспечения, в том числе, для оценки кредитных рисков. В документе говорится, что объем плохих потребительских кредитов остается на рекордно высоком уровне.

По информации, "новая нормальность" отражает эволюцию кредитного рынка России: банки перешли от выдачи надежных обеспеченных займов к рисковым продуктам, например кредитным картам. При этом отмечается, что уровень просрочки по розничным кредитам в России стабилизировался. Он рос в течение последних семи лет и остановился на 16%.

Аналитик агентства Fitch Александр Данилов, в свою очередь, сообщил, что российским банкам хватит резервов на покрытие 90% просроченных кредитов. С другой стороны, у финансовых организаций может не хватить средств на кредиты, прошедшие через процедуру рефинансирования и оставшиеся проблемными. Данилов отметил, что они кроют в себе большой риск.

"Новая нормальность" - экономический термин, ставший популярным во время глобального кризиса 2008 года. Тогда специалисты говорили, что для ситуации "новой нормальности" характерны низкие темпы экономического роста и высокая безработица. В феврале 2016 года глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что глобальная и российская экономики вошли в "новую нормальность" и рассчитывать на быстрые темпы роста не стоит.